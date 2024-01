Internacional atropela Santa Cruz-SE por 6 a 0 e larga bem na Copinha

Os times voltam a campo no sábado (6). O Santa Cruz-SE encara o XV de Jaú às 19h30 (de Brasília), e o Inter enfrenta o Velo Clube mais tarde, às 21h30. Todos os jogos da primeira fase serão realizados no mesmo estádio.

Classificação e jogos Copa São Paulo

Curiosidade: O Inter é o segundo maior campeão da Copinha, com cinco títulos, junto do Fluminense, ficando atrás apenas do Corinthians, que tem dez títulos.

Como foi o jogo

O Inter dominou a partida desde o início, e fez dois gols em um intervalo de cinco minutos. O Celeiro de Ases abriu o placar aos 28, com gol por cobertura de Ricardo Mathias após passe de Pedro Henrique. Logo depois, aos 33, Gabriel Carvalho ampliou ao aproveitar o rebote do goleiro do Santa Cruz.

O Colorado não diminuiu o ritmo e atopelou após o intervalo. Valentin fez o terceiro de cabeça, após cruzamento de Lucas Ferreira; Pedro Henrique deu números à goleada cabeceando sozinho após levantamento de Enzo; Vinícius Souza fez o quinto de pênalti que ele mesmo sofreu; e o capitão Enzo finalizou com um golaço de fora da área.