Augusto assume oficialmente o Corinthians; veja os primeiros desafios

O Timão precisa de um bom Campeonato Paulista para que a expectativa não comece a conflitar com a realidade. A ideia do técnico Mano Menezes junto ao Cifut (Centro de inteligência do futebol do Corinthians) é buscar nomes que se adequem ao estilo de jogo desejado, mesmo que não causem grande comoção.

Dívidas de curto prazo

O Corinthians tem vários débitos a resolver nos próximos dias. Alguns deles são considerados urgentes.

O Timão deve R$ 20 milhões ao Argentinos Juniors por Fausto Vera. O clube argentino já notificou a Fifa.

Há também dívidas que somam cerca de R$ 100 milhões em direitos de imagens para atletas do atual elenco e também que já saíram.