Com dois de Mbappé, PSG vence última do ano e lidera Francês com sobras

Com dois do aniversariante Mbappé, o PSG venceu o Metz por 3 a 1, nesta quarta-feira (20), no Parque dos Princípes, e se isolou na liderança do Campeonato Francês antes das férias de fim de ano.

O clube de Paris voltou a vencer, com gols de Vitinha e Mbappé, após amargar dois empates seguidos. Udol descontou para os visitantes.

Com o resultado nesta 17ª rodada, o PSG chegou a 40 pontos — cinco a mais que o Nice, atual segundo colocado.