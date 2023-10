Corinthians tem seis duelos diretos e muitos desafios para evitar Série B

Posse de bola. "Nossa equipe é técnica, tem jogadores técnicos. Quando a equipe tem essa base, tem que se impor tecnicamente, pois não é time de briga pela bola. Temos que estar mais com a bola, sair jogando de trás com segurança. Começamos assim, mas pioramos no segundo tempo. No Rio fizemos no primeiro e não no segundo. Todos têm capacidade para fazer mais".

Mano espera que parte desses problemas estejam resolvidos para o duelo com o Cuiabá, quarta-feira, na Arena Pantanal.

Quer saber tudo o que rola com o Corinthians sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.