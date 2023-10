Juca: Situação do Corinthians é desesperadora; há um cheiro de 2007 no ar

O colunista Juca Kfouri afirmou no Posse de Bola que a situação do Corinthians é desesperadora no Brasileirão. Segundo ele, o time não evolui com Mano Menezes, e tem "no ar um cheiro de 2007" — ano do único rebaixamento da história do Timão.

'Mano Menezes não ganhou nenhuma até agora': "A sorte do Corinthians esse ano é que tem gente pior. Lembremos, nosso Mano Menezes não ganhou nenhuma até agora, já tem gente pedindo a volta de Luxemburgo. Quando ele saiu, o Corinthians estava em 10º lugar; agora está em 15º. Quem é o responsável por isso tudo? É um só, Duilio Monteiro Alves, o pamonha, que contratou Matheus Bidu, investiu uma montanha de dinheiro em ex-jogadores em atividade, e o Corinthians está nessa situação angustiante que está, agravado pelo fato de ter a camisa pesada. Aquela situação que você entra no lamaçal e a âncora (e o Corinthians tem uma âncora até no distintivo) puxa para baixo, você tem que sair puxando o próprio cabelo, é difícil".

'Há um cheiro de 2007 no ar': "A coisa que mais me chamou atenção foi o sorriso do Mano na hora que o Giuliano empata o jogo, parecia que o Corinthians tinha vencido a partida. O Corinthians saiu feito leão, teve duas chances de gol antes dos cinco minutos, e acabou o jogo como hiena. Está rindo do quê? Empatou com o lanterna do campeonato em casa, então a situação do Corinthians só tem uma qualificação: é desesperadora , há um cheiro de 2007 no ar. O Corinthians tem time para cair? No papel, aparentemente não, mas só no papel.