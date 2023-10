Trio se desgarra de Vasco e Santos no Z4 e deixa pressão para o Corinthians

A segunda metade da tabela de classificação do Brasileirão passa por um efeito sanfona. E as extremidades estão se desgarrando. Esse é o cenário após a 28ª rodada, quando três times se afastaram da zona de rebaixamento, enquanto os lanternas não reagiram.

Na fotografia atual, os gigantes Santos e Vasco encabeçam o Z4 e ainda viram o trio Internacional, Bahia e Cruzeiro obterem resultados que trouxeram um respiro importante — não entram na zona nem que percam o próximo jogo.

A pressão, por outro lado, cresceu para cima do Corinthians, que empatou no último lance com o lanterna América-MG, em plena Neo Química Arena. O time de Mano Menezes pode entrar na zona de rebaiamento na próxima rodada. O time tem vantagem de três pontos para Santos e Vasco, mas se perder e os rivais vencerem, será ultrapassado no número de vitórias.