Braga x Real Madrid: onde assistir e horário do jogo pela Champions League

O Braga recebe o Real Madrid, hoje (24), no Estádio Municipal de Braga, em Portugal, às 16h (de Brasília), pela 3ª rodada do Grupo C da Champions League.

O confronto entre as duas equipes será transmitido pelo SBT [TV aberta], TNT Sports [TV fechada] e HBO Max [serviço de streaming] no Brasil.

A Champions League está de volta na HBO Max! Não perca os jogos ao vivo do Barça, PSG, City, Real e outros grandes clubes europeus. Assine agora por apenas R$34,90/mês e experimente por 7 dias.