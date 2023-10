Rodrygo 'tira zica', Real leva sufoco, mas vence Braga na Champions

Na sequência, o Real terá pela frente o clássico contra o Barcelona no Camp Nou, neste sábado (28), pelo Campeonato Espanhol. No mesmo dia, o Braga visita o Gil Vicente pelo Campeonato Português.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

A Champions League está de volta na HBO Max! Não perca os jogos ao vivo do Barça, PSG, City, Real e outros grandes clubes europeus. Assine agora por apenas R$34,90/mês e experimente por 7 dias.

Como foi o jogo

Mesmo em vantagem, o Real não teve vida fácil no primeiro tempo. O time de Ancelotti encontrou dificuldades para furar a defesa do Braga e chegou a sofrer vários sustos na etapa inicial.

As melhores jogadas partiram de Vini Jr e Rodrygo. O camisa 11 fez o primeiro gol madrilenho, aos 15 minutos do primeiro tempo, com assistência de Vini, e ainda teve um tento anulado por impedimento, também com passe do colega brasileiro.

Real foi para cima no segundo tempo, mas continuou sendo ameaçado pelo Braga. Bellingham fez jus ao instinto artilheiro e balançou a rede aos 16 minutos, mas os merengues sofreram o revés no minuto seguinte, com Djaló. Vini chegou a fazer o terceiro, mas foi flagrado em posição irregular. Os portugueses ainda chegaram bem perto do empate nos momentos finais, assustando a torcida espanhola.