Fabrício Bruno relata encontro com vizinho Vegetti após Flamengo x Vasco

O zagueiro Fabrício Bruno relatou um encontro com o atacante Pablo Vegetti depois do clássico entre Flamengo e Vasco, no Maracanã. Os dois moram no mesmo condomínio e, após discussões quentes em campo, selaram a paz.

O que aconteceu

Fabrício e Vegetti discutiram e o zagueiro chegou a chamar o atacante para a briga após a partida. No final do jogo, os dois se abraçaram e fizeram as pazes. Em entrevista à FlaTV, o jogador do Fla afirmou que os dois moram no mesmo condomínio e se encontraram.