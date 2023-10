Flamengo, em nova fase, fala em título: 'Não brigamos por Libertadores'

O fator Tite

Tite acumula duas partidas pelo Flamengo com duas vitórias: 2 a 0, fora de casa sobre o Cruzeiro, e o 1 a 0, de ontem, no Vasco. Na avaliação do volante Thiago Maia, Tite mudou o ambiente que não era bom com Sampaoli.

O Tite é um cara que conversa muito com a gente durante o dia. São pessoas diferentes, países diferentes, e ele tem passado toda experiência que tem. Graças a Deus tem dado certo

Thiago Maia

Gerson, do Flamengo, cumprimenta o técnico Tite após marcar gol em jogo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro Imagem: REUTERS/Ricardo Moraes

Pelo menos fora do vestiário, Tite prefere adotar mais os "pés no chão". Ele segue costuma tratar a possibilidade como algo que existe "matematicamente", mas prefere frisar que a meta inicial é garantir a classificação para a Libertadores de 2024.