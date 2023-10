Neymar se despede de 2023 em ano com menor protagonismo da carreira

Ele participou de apenas 17 jogos oficiais em 2023. Foram oito pelo PSG, quatro pela seleção brasileira e cinco pelo Al-Hilal. Ele não completou dez jogos por semestre desde a Copa de 2022.

É a menor quantidade de partidas em um ano da carreira do jogador. No profissional desde 2009, o posto de ano com menor participação era 2019, quando ele disputou somente 26 duelos.

Neymar no jogo do Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias Imagem: Andres Cuenca/Reuters

Foram 28 jogos perdidos no ano, somando seus desfalques por lesão ou outros motivos. Ele ficou fora de 19 partidas do PSG, de três da seleção e de seis do Al-Hilal — ele foi ausência em mais jogos do que atuou pelo clube saudita.

Além disso, Neymar teve a pior média de gols no ano desde a sua estreia. Os seis gols em 2023 resultaram em uma média de 0,35 tento por jogo, sendo superior apenas ao 0,29 de 2009 — o camisa 10 já registrou média de 0,85 com 56 gols em 66 jogos em 2012.

Números de Neymar na carreira