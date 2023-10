Neymar vive pesadelo enquanto Messi brilha e se diverte pela seleção

Neymar e Lionel Messi tiveram experiências completamente opostas na noite de ontem. Enquanto o craque brasileiro se lesionou e ainda viu o Brasil perder, o astro argentino deu um show particular em campo.

Dias de luta para um, de glória para outro

Neymar sofreu uma torção no joelho esquerdo nos acréscimos do primeiro tempo na derrota para o Uruguai. Ele não vinha bem e se machucou pouco depois do primeiro gol do adversário. Foi substituído e saiu de campo chorando.