'Deus sabe de todas as coisas', diz Neymar após lesão em jogo do Brasil

O drama de Neymar

Neymar foi ao chão após sentir um problema no joelho esquerdo já nos acréscimos da etapa inicial da partida. Naquele momento, o Brasil perdia por 1 a 0.

Ele caiu após tentar apoiar a perna esquerda em uma disputa de bola ainda na região do meio de campo e, imediatamente, pediu substituição. Richarlison entrou no lugar do camisa 10.

Depois da partida, o camisa 10 deixou o estádio Centenário de muletas e com a perna imobilizada. O atleta será submetido a um exame nas próximas horas, já em São Paulo, para verificar a gravidade da lesão

O drama de Neymar com as contusões não é novidade: só no ano passado, ele se machucou na Copa do Mundo após levar uma entrada de carrinho contra a Sérvia. O atual jogador do Al-Hilal perdeu duas partidas por um problema no ligamento do tornozelo direito e voltou nas oitavas de final, contra a Coreia do Sul.

Neste ano, ele sofreu novo problema no tornozelo e ficou cinco meses afastado antes de deixar o PSG rumo ao Al-Hilal. Nas últimas semanas, havia feito cinco jogos pelo clube saudita.