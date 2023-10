Cuiabá vence e afunda Coritiba com golaço e mais um de Deyverson

Na próxima rodada do Brasileirão, o Cuiabá recebe o Goiás, às 18h30 (de Brasília), no sábado (21), enquanto o Coritiba enfrenta o Palmeiras no domingo (22), no mesmo horário.

Classificação e jogos Brasileirão

Como foi o jogo

Mesmo tendo menos posse de bola, o Cuiabá jogou com tranquilidade e conseguiu encontrar seus gols.

Na volta do intervalo, o Coritiba demonstrou uma reação e perdeu algumas chances de gol, mas acabou tomando dois gols em seguida.

O Cuiabá jogou com muita concentração e soube aproveitar as oportunidades que teve, enquanto o Coritiba não conseguiu transformar suas chances em gols.

Lances de destaque

0x1: O primeiro gol foi marcado por Deyverson, que subiu sozinho após cobrança de escanteio e desviou para o fundo da rede aos 24 minutos do primeiro tempo.