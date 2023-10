Athletico vira, vence Grêmio em Porto Alegre e embola tabela do Brasileirão

Siga o UOL Esporte no

Siga o UOL Esporte no

O Athletico arrancou uma virada de maneira heroica nos acréscimos, venceu o Grêmio por 2 a 1 em Porto Alegre e avançou na tabela do Campeonato Brasileiro.

O resultado deixa a equipe de Wesley Carvalho com 44 pontos e no 5° lugar, atrás dos gaúchos somente pelo número de vitórias.

Os paranaenses voltam a campo no sábado (21), quando enfrentam o líder Botafogo no Rio de Janeiro. O Grêmio joga no mesmo dia, contra o São Paulo, também fora de casa.