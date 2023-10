Botafogo vence América e dificulta ainda mais a vida de rivais pelo título

Lucas Perri em ação pelo Botafogo contra o América-MG em jogo do Campeonato Brasileiro Imagem: Alessandra Torres/AGIF

Gols e melhores momentos

0x1: Botafogo na frente. Aos 22 do primeiro tempo, o time carioca saiu em velocidade pela esquerda, Tiquinho recebeu e virou o jogo para Eduardo, que deixou com Júnior Santos na ponta direita. O camisa 37 limpou dois marcadores e finalizou no ângulo, em bola que desviou na zaga adversária.

Surreal: América-MG teve duas grandes chances em sequência e parou em Di Plácido e Perri. Felipe Azevedo saiu na cara do gol e não conseguiu driblar Perri, mas aproveitou a sobra e finalizou do jeito que deu. Di Plácido salvou sobre a linha. No minuto seguinte, foi a vez de Benítez aparecer na frente do goleiro. O camisa 12 alvinegro defendeu com o pé e a bola bateu no travessão, voltando na cabeça do argentino, que testou para fora.

1x1: Pareceu replay dos lances anteriores, mas desta vez saiu o gol de empate. Aos 39, Benítez deixou três botafoguenses na saudade, tabelou com Mastriani e finalizou na saída de Perri.

1x2: Júnior Santos levou a sério o ditado "só vale golaço" e recolocou o Botafogo na vantagem. Com 5 do segundo tempo, o artilheiro da noite carregou a bola pela direita e finalizou de canhota, de fora da área, no ângulo de Cavichioli.