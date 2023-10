Mãe de jogador da base do CRB se emociona após filho marcar em final; veja

A mãe de Douglas Rafael, do sub-20 do CRB, não segurou a emoção ontem após o filho marcar no jogo de ida da final do Campeonato Alagoano Sub-20 (assista abaixo).

O que aconteceu

Douglas fez o gol do empate por 1 a 1 conta o CSA. O CRB estava perdendo por 1 a 0 até o camisa 8 deixou tudo igual no Rei Pelé, aos 16 minutos do segundo tempo.