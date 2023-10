Diretor do São Paulo diz que clube precisa de três reforços; veja posições

As posições são: um ou dois volantes para as funções de Pablo Maia e Alisson, um ponta-esquerda e um centroavante para cobrir Calleri.

Vamos precisar de um ou dois jogadores de meio-campo semelhantes ao Pablo Maia e ao Alisson. A gente também precisa de um ponta-esquerda, como o (Everton) Cebolinha, por exemplo. Mas ele vai ser difícil, agora que o Tite chegou no Flamengo. E como centroavante, temos o Calleri só. Vamos avaliar o Erison e o Juan nessa sequência até o fim da temporada.

Carlos Belmonte

Enquanto isso, o São Paulo segue se preparando para o restante da temporada. A equipe de Dorival Jr está treinando neste período de data Fifa e retorna aos gramados no dia 18 (quarta-feira), contra o Goiás, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Confira o que Belmonte disse na íntegra:

Sobre possíveis reforços: "Vamos precisar de um ou dois jogadores de meio-campo semelhantes ao Pablo Maia e ao Alisson. Porque, como eu disse, quando dá 65-70 minutos, eles acabam muito desgastados pelo esquema de jogo. Se a gente precisar mudar e precisar de um ponta, é ponta esquerda, né? De um contra um, coisa que ainda não temos. No lado direito temos agora o Erick, temos o Wellington Rato. Mas não temos um ponta-esquerda destro, como o (Everton) Cebolinha, por exemplo. Mas ele vai ser difícil, agora que o Tite chegou no Flamengo. E como centroavante, temos o Calleri só. Vamos avaliar o Erison e o Juan nessa sequência até o fim da temporada. Todos nós, inclusive o Dorival, acreditamos muito no Erison. Vamos ver se ele consegue se recuperar e se firmar. Se o Erison, na avaliação final, não se recuperar, aí, nós temos que trabalhar muito atrás desse centroavante."

Saídas e permanências: "O Jhegson Mendez tem sido menos utilizado. A gente avalia que, se ele não for utilizado neste restante de temporada, nós temos que negociá-lo, porque ele não vai ter oportunidade. O Luan, não. O Luan ainda tem, porque ele seria um volante mais de contenção, mesmo em determinadas situações do jogo. E o Gabriel Neves é mais para mudar o formato de jogo. Do lado esquerdo, temos Michel Araújo, Galoppo e Nestor. É uma função que estamos muito bem cobertos."