'Tite no Fla é estranho', diz Milly; RMP rebate: 'Seu coração está doído'

Os colunistas Milly Lacombe e Renato Mauricio Prado debateram no Fim de Papo a chegada de Tite no Flamengo. Milly disse não acreditar no sucesso do técnico no clube, mas RMP rebateu e afirmou que ela está magoada porque o professor Adenor disse "não" ao Corinthians.

Milly Lacombe: "Eu acho estranho esse casamento entre Tite e o Flamengo, não me parece que vai dar match. Eu posso estar enganada, mas são coisas diferentes. O Tite também é posicional e nenhum dos posicionais deu certo nesse Flamengo, então acho estranho".

RMP: "Milly Lacombe, você está muito doída, estou sentindo isso, seu coração corintiano está machucado, porque você está batendo no coitado do professor Adenor, que ainda nem assumiu. E outra coisa, ele jogou posicional a última Copa, ele não é um técnico posicional, acho muito difícil que o Tite bote o Flamengo num esquema posicional ortodoxo, como tentaram colocar Domenèc Torrent, Paulo Sousa etc.".