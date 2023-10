Puma fecha com a Conmebol e patrocinará Libertadores, Copa América e outros

Carlos Laje, presidente da Puma na América Latina, também comemorou a parceria para 2024, 2025 e 2026:

"Estamos orgulhosos de unir forças com a Conmebol. Queremos continuar sendo protagonistas de marcos no futebol e acreditamos que esta é uma oportunidade única para transmitir nossa forma alegre, determinada, confiante e corajosa de ver os esportes."

A patrocinadora atual da Conmebol é a Nike e o contrato se encerrará no fim deste ano. Já o uniforme dos árbitros é da Marathon, que também terá seu vínculo encerrado em dezembro.

Além da Conmebol, a Puma fechou parceria com a Confederação Africana de Futebol (CAF) que passará a valer a partir de 1º de novembro e também contemplará as principais competições do continente.