Seleção se apresenta com 7 novidades e "Dinizismo" em alta entre boleiros

Isso ocorreu, por exemplo, com Vini Jr. Ausente por causa de uma lesão, o atacante do Real Madrid falou com Rodrygo e está ansioso para conhecer o Dinizismo.

É muito boa a expectativa. Nunca tive contato com o Diniz, mas o Rodrygo esteve lá há pouco tempo e falou que é uma pessoa excepcional, e já estou ansioso para encontrá-lo

Vini Jr, para a TNT.