Palmeiras goleia Barcelona-EQU na estreia na Libertadores feminina

Agora, as palestrinas têm como próximo compromisso o duelo diante do Caracas, da Venezuela, no domingo (8), às 17h (de Brasília), no mesmo Pascual Guerrero que abriu a disputa da competição.

Como foi o jogo

Mesmo com o nervosismo da estreia, o Palmeiras se impôs diante do Barcelona. No primeiro tempo, as bolas aéreas foram a principal arma do time e, aos 33 minutos, Poliana marcou de cabeça após cruzamento de Andressinha.

No segundo tempo, a ansiedade alviverde se esvaiu e o time conseguiu ampliar a vantagem com um pênalti cobrado por Bia Zaneratto e dois gols de assistência dela para Amanda Gutierres e Katrine. No último lance do jogo, Letícia Ferreira fechou a conta.