Lugano fala sobre furto do celular e faz alerta sobre reagir: 'É um risco'

O ex-zagueiro Diego Lugano falou pela primeira vez sobre o episódio do furto do seu celular nas imediações do Morumbi antes da final da Copa do Brasil. O uruguaio conversou com exclusividade com o UOL durante o evento "Tributo à Terceira Estrela", que reuniu jogadores do tricampeonato mundial em Campos do Jordão (SP) no último fim de semana.

O ex-defensor do São Paulo recuperou o celular, mas não no momento em que conseguiu pegar o criminoso - que já havia repassado o aparelho àquela altura. Lugano falou sobre os perigos de reagir em situações assim.