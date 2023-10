Sampaoli cita problemas anteriores à chegada ao explicar saída do Flamengo

"Infelizmente, por inúmeros motivos anteriores à minha chegada e que tentei, mas não consegui mudar, não foi possível conquistar os resultados para colocar o Flamengo onde deveria estar."

O treinador disse que o sonho não foi realizado como esperava. Ele via o Flamengo como um objetivo de carreira, mas sai sem conquistar títulos.

Sampaoli finaliza exaltando o Maracanã. Foram 39 jogos no comando do rubro-negro, com 20 vitórias, 11 empates e oito derrotas, um aproveitamento de 60,7%.

Veja a mensagem na íntegra:

"Nação,

Nem sempre os nossos sonhos são realizados como esperamos. Infelizmente, por inúmeros motivos anteriores à minha chegada e que tentei, mas não consegui mudar, não foi possível conquistar os resultados para colocar o Flamengo onde deveria estar.