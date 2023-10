Além disso, Tite e seu staff dizem desde a saída da seleção brasileira que era hora de assumir uma equipe fora do país. Ele teve sondagens de times e seleções no dia seguinte ao final da Copa do Mundo, mas muito longe das que esperava. Ele não imaginava que sairia da seleção brasileira para um prateleira abaixo.

Agora, se vê há praticamente um ano sem trabalhar e repensa a decisão. Seria melhor ir contra a sua própria promessa de não trabalhar no Brasil em 2023 ou assumir um time de um mercado como Estados Unidos ou Arábia Saudita?

Além de tudo isso, é bem conveniente para Tite prolongar o seu acerto com o Flamengo. Além de ganhar tempo e quem sabe ver as pessoas esquecerem que ele negociou com um time com treinador, o comandante evita aquela que seria a estreia mais indesejada de todas: contra o Corinthians em Itaquera.

Claro que ele não tem nenhuma obrigação de voltar ao Parque São Jorge, apesar da bonita história construída por lá. Mas o próprio sabe que o Timão só demitiu Vanderlei Luxemburgo no meio de uma semifinal de Sul-Americana porque desejava abrir negociação com ele. Afinal, Tite sempre negociou apenas com times que já não tinham treinadores.

É claro que o Flamengo dá mais condições de trabalho, com mais dinheiro e mais elenco, apesar de também ter problemas de projeto esportivo e de viver momento conturbado na política. Mas Tite sabe que a Fiel esperava por um carinho na hora que mais precisava e que esse amor não correspondido pode gerar reações indesejadas na Neo Química Arena no jogo do próximo sábado (7) entre eles.

