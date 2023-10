O que interino quer melhorar na semana em que Fla espera avanços por Tite?

O interino teve apenas um treino na véspera da partida. Os outros três foram comandados ainda por Jorge Sampaoli, que acabou demitido na quinta-feira.

"Tivemos uma condição bacana de controle de bola e circulação, mas poderíamos ter aproveitado melhor quando terminamos as jogadas, tanto pelos lados quanto em finalizações de média e longa distância. Nosso preenchimento de área não foi legal, tentamos corrigir isso com vídeo no intervalo. Mas agora temos uma semana de trabalho" Mário Jorge

Veja os pontos

Finalização: nos últimos cinco jogos, o Flamengo teve uma média de 3,8 finalizações no gol e balançou a rede apenas duas vezes. Uma das metas é melhorar o número de chances criadas e, consequentemente, o perigo que a equipe leva ao adversário.

Presença na área: diante do Bahia, os homens de ataque do Flamengo encontraram grande dificuldade de ocupar a área e só Pedro ficou esperando uma oportunidade. Esse tem sido inclusive um problema constante nas partidas, com bolas lançadas sem ninguém para receber ou pouca gente acompanhando jogadas para conclusão.

Vontade de vencer: uma das reclamações da torcida é uma suposta falta de vontade dos jogadores. Mário Jorge garantiu que quer recuperar a confiança do time. "Ninguém discute a qualidade do elenco do Flamengo. Acho que temos que tentar resgatar o brilho nos olhos dos jogadores. A gana e a vontade de vencer. Eles passaram por baques durante a temporada. É fato que a confiança pode estar trincada", disse Mário.