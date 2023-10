Flamengo tenta reconquistar torcida em meio à pressão e espera por Tite

A insatisfação foi mostrada desde o início. Apesar de apoiar nos 90 minutos, os torcedores cobraram assim que a equipe entrou em campo para jogar.

Landim e Marcos Braz foram os principais alvos, mas os jogadores também receberam ofensas. Primeiro, o time foi chamado de sem vergonha. Ao final do jogo, o canto de "para jogar no Mengo tem que ter disposição".

O único que se salvou foi Bruno Henrique. À espera da renovação de contrato, o atacante foi aplaudido quando o nome apareceu no telão e ovacionado quando deixou o campo substituído no segundo tempo. Everton Ribeiro também recebeu palmas, mas mais discretas.

O público do jogo foi pouco mais de 10 mil pessoas a menos do que a média do time no ano. O Flamengo colocou 43.393 pagantes, enquanto o balanço até o início deste mês era de 53.666 pagantes por partida.

E o Tite?

Apesar da expectativa, o nome de Tite foi pouco citado após o jogo no Maracanã. O Flamengo vive a espera para ter respostas mais concretas ao longo da semana.