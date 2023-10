São Paulo: 4 motivos que explicam por que vitória em clássico foi essencial

A vitória de virada sobre o Corinthians deu muito mais do que só três pontos na tabela ao São Paulo neste Campeonato Brasileiro. O UOL separou quatro motivos que reforçam a importância do resultado sobre o rival no Brasileirão.

Fim de ano com paz

1 - Gordura para "deixar" Morumbi. O Tricolor tem ainda 13 jogos pela frente na temporada, e só cinco deles serão disputados no Morumbi. O estádio virou um oásis, já que a equipe ainda não venceu, dentro desta edição do torneio nacional, como visitante. Vasco, Palmeiras, Fluminense e Santos são alguns dos adversários que o time vai pegar longe de casa. Ganhar ontem serviu para gerar "gordura" na tabela em meio às viagens: o time foi aos 34 pontos, nove à frente do Z4.