Derrota faz Corinthians chegar a 13 anos de tabu no Morumbi pelo Brasileiro

O Corinthians demonstrou foco na Copa Sul-Americana e mandou a campo um time alternativo no clássico contra o São Paulo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Com o revés de 2 a 1 sofrido no último sábado, o Timão chega a 13 anos de tabu no estádio do Tricolor na competição nacional.

A última vitória alvinegra sobre o rival no Cícero Pompeu de Toledo pelo Brasileirão aconteceu no dia 7 de novembro de 2010. Na ocasião, a equipe brigava pelo título do torneio, ocupando a vice-liderança, e contou com gols Elias e Dentinho para vencer.

De lá para cá, porém, os clubes se enfrentaram 12 vezes, com nenhum triunfo do time do Parque São Jorge. No período, portanto, foram sete vitórias do São Paulo e cinco empates. Dessa forma, o Corinthians tem um aproveitamento de apenas 13,9%.