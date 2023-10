Locutor do Santos provoca Vasco na Vila: 'O que mais conhece a Série B'

O pré-jogo de Santos e Vasco, deste domingo, ficou marcado por muitas provocações. Durante o aquecimento das equipes, as duas torcidas se xingaram bastante e o clima foi de hostilidade. Mas mais do que isso, o locutor oficial do Peixe provocou o Cruzmaltino.

Ao anunciar o confronto, o profissional caracterizou o Vasco como o "time que mais conhece a Série B no país", para delírio dos santistas presentes na Vila Belmiro. Ao chegar no estádio, torcedores do Vasco cantaram a música "Arerê, o Santos vai jogar a Série B".

Ao longo da história, o Vasco foi rebaixado em quatro oportunidades, enquanto o Peixe nunca caiu para a segunda divisão.