Palmeiras: Ônibus de torcedores são apedrejados nos arredores da Bombonera

Pedro Oliveira, torcedor que estava no ônibus, detalhou ao UOL o que aconteceu: "Estávamos passando por um túnel quando atacaram uma pedra no ônibus. Logo em seguida chegaram as motos da polícia".

Nenhum torcedor do Palmeiras ficou ferido. Os ônibus que passaram depois foram orientados a fechar as cortinas para evitar um novo ataque.

Depois da partida, outro veículo do tipo foi apedrejado — e também não causou grandes problemas aos envolvidos.

Ônibus com torcedores do Palmeiras foi apedrejado a caminho da La Bombonera Imagem: Reprodução

