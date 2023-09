Palmeirenses provocam Andreas Pereira na Inglaterra: 'Valeu pela Liberta'

"Valeu pela Liberta. Valeu, filho da p... Deyverson, Deyverson, olha o Deyverson", diz um dos torcedores do Palmeiras.

Andreas olhou para os torcedores, falou algumas coisas e, depois, chegou a levar a mão à sua parte genital.

As provocação estão relacionadas com a final da Libertadores de 2021, quando o meio-campista errou na saída de bola e foi desarmado por Deyverson, que fez o gol do título do Palmeiras na prorrogação.

Na partida de ontem (27), o Fulham, time de Andreas, venceu o Norwich, por 2 a 1, e se classificou para as oitavas de final da competição.