Vai ao Morumbi para a final da Copa do Brasil? Confira bloqueios e horários

Horários

As ruas estarão bloqueadas a partir das 9h. O perímetro estará isolado e somente torcedores com ingresso poderão passar pelas barreiras.

Retirada de ingressos

Os torcedores que ainda não trocaram o ingresso digital pelo bilhete físico podem fazê-lo hoje no Portão 3 do Morumbi das 10h às 20h ou amanhã na bilheteria do Pacaembu das 10h às 16h. O torcedor do Flamengo também pode retirar o bilhete no próprio domingo na bilheteria do Canindé das 10h às 16h.

Festa programada

O São Paulo pretende fazer diversas ações nos arredores do estádio desde a manhã do domingo. A ideia é que o torcedor chegue cedo e aproveite um entretenimento para além do jogo. Distribuição de bandeirinhas, recepção do ônibus e até esquadrilha da fumaça estão na programação.