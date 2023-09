Arnaldo Ribeiro: Todo peso da final está no São Paulo por causa da fila

O jornalista Arnaldo Ribeiro analisou no Posse de Bola que todo peso da decisão da Copa do Brasil, no Morumbi, no domingo (24), recai sobre o São Paulo devido à fila de grandes títulos.

'Se perder, São Paulo entra em depressão coletiva': "Só de analisar as torcidas, se o São Paulo perde o título, é tragédia, é depressão coletiva. Se o Flamengo perde o título, é revolta. São sensações e situações diferentes: um está na fila e o outro está de barriga cheia revoltado com um ano sem conquistas".

'O símbolo de Dorival é o trabalho coletivo': "Em relação aos treinadores, é impossível olhar para o São Paulo e não ver o conjunto, o trabalho do Dorival. Talvez, o símbolo do trabalho do Dorival não seja algum jogador que possa definir o jogo, que o São Paulo hoje até tem, mas é o jogo coletivo do São Paulo contra as individualidades do Flamengo, as valências dos jogadores mais habilidosos do Flamengo, estavam todos ali na primeira partida no Maracanã. O São Paulo foi organizado, competitivo, e o Flamengo foi de novo um bando, esse é o principal fator para diferenciar o trabalho de um e de outro".