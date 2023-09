Junior, o mascote que virou Dorival e que tenta levar o São Paulo ao título

O São Paulo está vivendo momentos decisivos. Falta apenas um empate diante do Flamengo no domingo para o clube conquistar a Copa do Brasil pela primeira vez e se tornar "campeão de tudo", assim como o Internacional.

A concentração da equipe é total, mesmo antes do primeiro jogo, que resultou em uma vitória por 1 a 0 no Maracanã. Basta ver os resultados ruins no Brasileiro. O time só pensava no Flamengo e o treinador Dorival Jr também. Ele nem teve tempo de acompanhar seu time de coração, a Ferroviária, que perdeu a decisão da Série D para o Ferroviário do Ceará no sábado, um dia antes do jogo no Maracanã.

"Acompanho bastante a Ferroviária, mas desta vez não foi possível", disse.