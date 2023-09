Cristiano Ronaldo discute com Daronco em vitória do Al Nassr; veja lance

Na jogada, depois do cruzamento na área, a bola bateu no braço do zagueiro do Al Ahli, que estava caído no gramado.

Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, imediatamente pediu pênalti, mas Daronco mandou o jogo seguir.

O português, então, foi para cima do juiz brasileiro, chegando a ficar cara a cara com ele.

Daronco ouviu a reclamação do jogador e não mostrou cartão amarelo.

No final do jogo, Cristiano Ronaldo ainda foi cumprimentar Daronco, e novamente falou sobre o lance, mas com mais calma.

Aos risos, ambos "selaram a paz" e se despediram.