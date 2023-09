Cristiano Ronaldo quase derruba cinegrafista em cobrança de falta; veja

Cristiano Ronaldo marcou o último gol na vitória por 3 a 1. O brasileiro Anderson Talisca e o senegalês Sadio Mané também balançaram as redes.

Com a vitória, o Al-Nassr foi a 12 pontos e assumiu a 6ª colocação do Sauditão, com quatro vitórias e duas derrotas após seis rodadas. O Al-Hilal, de Jorge Jesus, Michael e Neymar, é o líder com 16 pontos.

