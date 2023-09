A prefeitura de Santos disse à coluna que foi notificada e o processo citado foi anexado a outro, cujo desfecho definitivo foi dado em julho deste ano, em desfavor do município.

"A Secretaria de Finanças e Gestão esclarece que a Neymar Sport e Marketing está encerrada no município de Santos, de acordo com o cadastro fiscal da Prefeitura", afirmou a prefeitura.

Essa não é a única briga judicial de uma empresa do jogador com prefeituras do litoral paulista. No ano passado, ele já havia conseguido derrubar a exigência de impostos que chegavam a R$ 4 milhões junto à prefeitura de São Vicente.

A prefeitura reivindica uma tarifa de ISS (Imposto Sobre Serviço) pela transferência do atacante, além de multa por suposta abstenção no envio de notas fiscais correspondentes à ida de Neymar ao Barcelona, em 2013.

Neste mês de setembro, Neymar ainda entrou na Justiça contra o município de Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro, pra anular as multas ambientais de R$ 16 milhões sofridas por obras em uma piscina dentro de sua mansão na cidade.

A coluna procurou a defesa de Neymar para comentar a decisão, mas até a publicação desta reportagem ela não se manifestou. Caso responsa, o texto será atualizado.