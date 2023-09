Neymar tem jogo discreto, Al-Hilal empata e perde a liderança no Saudita

O Al-Hilal segue como o único invicto do Saudita, com 17 pontos, mas perdeu a liderança. A equipe de Jorge Jesus agora está um ponto atrás do Al-Ittihad, que venceu o Al-Fateh por 2 a 1. Já o Damac chegou a 4 pontos, empatado com outros cinco times na briga contra o rebaixamento.

Classificação e jogos Saudita

O time de Neymar volta a campo pela liga nacional na próxima sexta (29), contra o Al-Shabab. Já o Damac visita o Al-Khaleej no dia seguinte.

Como foi o jogo

O Al-Hilal jogou o mínimo necessário para sair do primeiro tempo em vantagem. O time de Jorge Jesus pouco fez após abrir o placar com Malcom, logo no início da partida. Com bola, o líder do Saudita foi pouco produtivo. Sem a bola, a equipe teve pouca intensidade em todos os setores.

O Al-Hilal encontrava mais espaços na etapa final, mas foi ineficiente e sofreu a consequência. O líder do Saudita sofreu empate em lance de bola parada aos 22 minutos, com falha do goleiro Bono.

Neymar teve uma atuação apagada. O camisa 10 foi um dos jogadores do Al-Hilal com menos toques na bola. Sem finalizações no alvo ou dribles completos, o grande momento do brasileiro foi iniciar a jogada que resultou no gol de Malcom.