O Tubarão vai te pegar: quem é o único time invicto nas séries nacionais

O Tubarão (ou "Tutuba", como também é conhecido), atropelou seus adversários na Série D e garantiu o acesso à Série C no início do mês, após disputa eletrizante com o Maranhão que acabou nos pênaltis.

A campanha impressiona: em 22 jogos, foram 14 vitórias, 8 empates e nenhuma derrota. O aproveitamento dos comandados de Paulinho Kobayashi soma mais de 76% dos pontos disputados.

Paulinho Kobayashi, técnico do Ferroviário, celebra acesso do clube da Série D para a Série C Imagem: Lucas Emanuel/AGIF

O saldo de gols também acompanha os resultados. A equipe foi vazada apenas 11 vezes (média de 0,5 por partida) e balançou as redes adversárias em 41 oportunidades (quase dois gols por partida).

O trabalho do Ferroviário rendeu frutos: além do acesso, o time conseguiu, sobre o Caxias no último fim de semana, a vaga na final da competição nacional. O adversário será a Ferroviária, time do interior de São Paulo.

Vaidade? Fora. Medalhões? Dentro

Dois símbolos da campanha falaram ao UOL sobre a atual fase do Tubarão: o atacante Ciel, ex-Fluminense que é o artilheiro da equipe aos 41 anos, e o técnico Paulinho Kobayashi, que retomou o trabalho no clube após passagem frustrada e rápida atuação no Moto Club em 2022.