Rodrygo volta às origens na ausência de Vini Jr e é decisivo na seleção

O Rayo foi decisivo marcando dois gols na vitória por 5 a 1 sobre a Bolívia, o primeiro e o terceiro da seleção. Foi o primeiro 'doblete', dois gols no mesmo jogo, do atacante com a amarelinha.

Essa é uma noite especial pra mim porque eu queria muito retribuir tudo o que recebemos da torcida aqui em Belém, em todos os lugares: na rua, no hotel, no jogo. Consegui dar alegria a eles e vou guardar com muito carinho esses dias de paixão do povo paraense

Rodrygo

A ponta esquerda era a posição preferida de Rodrygo quando ele subiu ao profissional no Santos. Na base, o Menino da Vila fazia as três funções de ataque, como faz hoje no Real Madrid.

A preferência, no entanto, já não adiantava muito mesmo no Peixe. Bruno Henrique, hoje no Flamengo, era o titular do setor e Rodrygo muitas vezes acabava deslocado para a direita ou atuando pelo meio.

No último ano, Rodrygo jogou cinco jogos na temporada sem a presença de Vini Jr. e também foi decisivo. Foram cinco vitórias, 100% de aproveitamento, e quatro gols marcados.