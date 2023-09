Pogba é suspenso preventivamente após teste positivo em exame antidoping

Pogba apresentou vestígios de testosterona. O hormônio normalmente é usado para o aumento de massa muscular.

O Tribunal Nacional Antidoping da Itália oficializou que Pogba está suspenso de maneira preventiva. Segundo nota oficial publicada pelo órgão, foram encontrados metabólitos de testosterona de origem externa.

Caso a presença da substância seja comprovada, o jogador pode sofrer punição de até quatro anos. Pogba ainda será submetido a um exame de contraprova.

A Juventus se manifestou sobre o assunto após a confirmação da suspensão preventiva. Sem entrar em novos detalhes, o clube afirma que "reserva-se o direito de avaliar as próximas etapas processuais".

O volante vinha tentando retomar seu espaço no meio-campo da Juventus. Após se recuperar de grave lesão na coxa, Pogba disputou duas partidas saindo do banco de reservas na atual edição do Campeonato Italiano.

*com informações da ANSA Brasil