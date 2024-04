Abel exagera no peso dado ao dia a mais de descanso para o Santos

Abel Ferreira tem razão ao dizer que Palmeiras e Santos deveriam ter jogado no mesmo dia nas semifinais do Campeonato Paulista. Assim, as duas equipes teriam o mesmo período de descanso e de preparação antes da final. Porém, o destaque que o treinador palmeirense deu a esse assunto em sua entrevista coletiva aumenta o peso que um dia de diferença teve no resultado do primeiro jogo da final do Paulistão.

Abel exagerou ao repetir o tema várias vezes após a vitória santista por 1 a 0, no último domingo (31), na Vila Belmiro.

"Claro que o adversário correu mais que nós, estava mais fresco. 1 a 0 para eles, parabéns para eles" e "isso não é desculpa, é fato. O adversário teve três dias de descanso e o Palmeiras dois" foram algumas das afirmações do português.