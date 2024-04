Romero, o Romário do Corinthians

Vi mal a goleada corintiana sobre o Nacional genérico do Paraguai, por 4 a 0, pela Copa Sul-Americana, porque estava no Cartão Vermelho do UOL.

Mas vi Romero bem colocado, como Romário sempre fez, receber a bola na área e abrir o placar.

Vi, ainda no primeiro tempo, ele dar o 2 a 0 para Yuri Alberto na marca do pênalti e o centroavante furar.

Vi o Nacional ficar com dez e só aí abrir a porta para a goleada, com gols de Yuri Alberto, em passe de Romero, mais um gol de Romero, com retribuição de Yuri e, finalmente, de Pedro Raul.

A Fiel anda desconfiada e não compareceu em peso, só 32.246 torcedores, o pior público do Corinthians na temporada, porque o torcedor é apaixonado mas não é burro.

O Corinthians não ganhou de ninguém, mas o Argentinos Juniors conseguiu levar, em casa, de 3 a 0 do Racing genérico.