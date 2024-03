Galeno na seleção brasileira e a antiga saga dos marabelgas

A convocação de Galeno é justa pelo que realiza no Campeonato Português e, principalmente, na Liga dos Campeões.

Também é uma forma de não perder um jogador que, se não visse para o Brasil, certamente seria convocado por Portugal.

Poderia se juntar, com a camiseta encarnada, a Otávio, Matheus Nunes e Pepe, todos nascidos no Brasil e convocados para a Copa do Mundo do Catar por Fernando Santos.

Lá, no passado, era famosa a saga dos marabelgas, desde que um médico de São Luís, chamado Doutor Cassas, começou a exportar jogadores do Maranhão para a Bélgica. O caso mais famoso foi de Luis Oliveira, o Oliverrá, que estreou pelo Anderlecht aos 18 anos, em 1988.

Dez anos depois, estava na Copa do Mundo da França, vestindo a camiseta belga. Antes, passou por Cagliari, Fiorentina, numa época em que a Série A da Itália era a coqueluche do futebol do planeta.

Como Oliveira, Wamberto saiu do Maranhão para o Seraing e Standard de Liege, da Béligca, antes de ser destaque do Ajax, campeão em 2002, época em que jogou com Ibrahimovic.