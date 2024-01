No domingo, efetivou a venda do volante Caio Alexandre ao Bahia, por US$ 5 milhões (R$ 24,3 milhões).

É maior negociação da história do Bahia e supera os R$ 24 milhões pagos por Jean Lucas ao Santos.

As vendas do Fortaleza demonstram a mudança de patamar do clube da capital cearense.

A maior compra do Bahia representa ainda mais, por ter superado as concorrências de Palmeiras e Corinthians.

O interesse palmeirense, que desistiu do negócio em dezembro, inviabilizou a permanência de Caio Alexandre no Fortaleza, por um desencontro de informações equivocadas entre o volante e seu procurador, Reinaldo Pitta.

O Palmeiras perguntou ao Fortaleza sobre o preço do jogador. Ouviu que a venda se daria por valor próximo a US$ 5 milhões e não fez contra proposta. Com as seguidas notícias de que o Palmeiras o contrataria, no final de dezembro entendeu-se que não haveria proposta. Ou pelo tamanho da compra, ou pela efetivação da contratação de Aníbal Moreno, do Racing, a direção palmeirense saiu da corrida.