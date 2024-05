Jeffinho decide, Botafogo vence fora e garante vaga antecipada nas oitavas

O Botafogo não se intimidou com um Monumental lotado, venceu o Universitario por 1 a 0 pelo Grupo D da Libertadores e garantiu sua vaga antecipada às oitavas de final do torneio. Jeffinho, já na 2ª etapa, foi o autor do único gol da partida, disputada em Lima, no Peru.

Com o resultado, a equipe de Artur Jorge chegou aos 9 pontos e encostou no líder Junior, que havia vencido na terça-feira (14). Os cariocas só ocupam o 2° lugar pelo saldo de gols.

O Universitario, por outro lado, não tem mais condição de passar de fase. O objetivo da equipe peruana, a partir de agora, é garantir o 3° lugar para disputar as fases finais da Sul-Americana.