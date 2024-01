"A ideia é ter um time melhor neste ano do que foi em 2023", diz o diretor Carlos Belmonte. "Temos noção de que o time de 2022 foi melhor do que o de 2021 e o de 2023 melhor do que o de 2022. Agora, o time de 2024 será melhor do que o de 2023."

O São Paulo não será favorito a nenhum troféu. O Fluminense não era favorito na Libertadores. Este pensamento permeia a montagem da equipe, que estreará no estadual contra o Santo André.

São três reforços até este momento. O ponta Erick, ex-Ceará, o volante Luiz Gustavo, campeão da Champions League de 2013 pelo Bayern, e o volante Bobadilla, ex-Cerro Porteño.

O clube tenta sacramentar a contratação de Ferreirinha, do Grêmio. Serão R$ 9 milhões pagos por 50% do contrato. Para isso, o Grêmio precisa adquirir os 20% que pertencem à escola de futebol que revelou Ferreirinha, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. É provável que a negociação avance até o final da semana.

Sem sucesso na contratação de Pedro Raul, do Toluca, a ideia é começar a temporada sem um novo reserva para Calleri e observando o mercado, para procurar um jogador da posição, brasileiro, por causa do limite de estrangeiros.

Esta também será a situação da lateral esquerda. Renovar o contrato de Wellington é prioridade. Patryck Lanza será seu reserva. Pelo menos no início da temporada.