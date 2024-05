Galo bobeia mas busca empate, e o que merecia era vencer o Flu!

Mas o bom técnico argentino Gabriel Milito mostrou estrela, assim como um daqueles que ele colocou em campo, Eduardo Vargas, que entrou no lugar de Hulk.

Com um minuto em campo ele fez o primeiro gol do Galo, no primeiro toque que deu na bola, e cinco minutos depois marcou o tento de empate!

Assustado, o Flu se fechou e só não levou a virada porque Fábio fez grande defesa no final.

Com esse poder de reação está mais do que claro que o Galo é outro com o argentino Gabriel Milito.

Vai sim brigar por muita coisa nesta temporada!

OPINE!