A única história séria do agora cinquentão Vampeta

Em pé, da esquerda para a direita, Tadeu, Marcos Assunção, não reconhecido, Emerson Sheik, Victor, Ganso, Fábio Luciano, a décima primeira é Ana Paula Oliveira, seguida por Wagner Tardelli, Ricardo Berna, Gustavo Kuerten, Correa, Ibson, Zetti, Fernando, não reconhecido, Rubens Júnior, Cláudio Adão e Juninho Fonseca. Agachados, da esquerda para a direita, Conca, Gabriel, Lucas, Wladmir, Milton Cruz, Amoroso, Sérgio Soares, Zico, Dinei, Vampeta, Amaral, André Cruz e Rodrigo.

Lateral Índio conversa com Vampeta, companheiro dos tempos de Corinthians que mais tarde o ajudaria nos tempos difíceis em 1998. Foto UOL

Vampeta e Celso Unzelte na noite de 7 de dezembro de 2012, autografando o livro livro "Vampeta - Memórias do Velho Vamp", uma série de relatos do ex-jogador ao jornalista Celso Unzelte, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Foto: Marcos Júnior/Portal TT

Os amigos Amaral e Vampeta, na noite de 7 de dezembro de 2012, no lançamento do livro "Vampeta - Memórias do Velho Vamp", do jornalista Celso Unzelte, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Foto: Marcos Júnior/Portal TT